Эксперты: при землетрясении у Токио погибнет до 18 тысяч человек

Эксперты японского правительства пришли к выводу, что в случае мощного землетрясения магнитудой в семь баллов в зоне Токио погибнет до 18 тысяч человек. Об этом говорится в докладе, основанном на комплексных компьютерных расчетах.

© Вечерняя Москва

При этом ученые считают, что во время катастрофы будут разрушены или уничтожены пожарами 400 тысяч построек.

За последние 12 лет в пределах Токио существенно укрепили многие старые постройки, а новые возводятся с учетом более жестких требований к сейсмической устойчивости. Также снизилась высокая плотность застройки, передает Nikkei.

8 декабря стало известно, что ночью в Северо-Курильске случилось землетрясение. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы.

Ранее геологи установили, что тектоническая плита Хуан-де-Фука, расположенная у тихоокеанского побережья США, фактически начинает разрушаться. Специалисты зафиксировали новые значительные деформации и разломы в районе побережья Орегона.