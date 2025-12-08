Что произошло в мире 8 декабря: вторжение японцев и катастрофа Boeing 737

8 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — вторжение японцев и катастрофа Boeing 737. Подробности — в материале «Рамблера».

«Японский блицкриг»

8 декабря 1941 года началась серия молниеносных атак японских войск: они вторглись в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг одновременно. Самое ожесточенное сопротивление японцам оказали американцы на Филиппинах. Однако уже в мае 1942 года союзные войска капитулировали на этих островах. Еще раньше пали Гонконг, Малайя, Сингапур и Голландская Индия.

Катастрофа Boeing 737

8 декабря 1963 года пассажирский Boeing 707−121 компании Pan American разбился в Элктоне (штат Мэриленд). Рейс PA-214, следовавший из Сан-Хуана в Филадельфию, унес жизни 81 человека — 73 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет попал в сложные погодные условия, из-за чего рейс задержался в зоне ожидания. Вскоре экипаж объявил сигнал бедствия. Пилот другого самолета сообщил, что PA-214 охвачен пламенем. Горящий лайнер рухнул у восточной границы Элктона. Расследование показало, что катастрофа произошла из-за попадания молнии. Это привело к взрыву топливного бака и разрушению левой плоскости крыла. Boeing 707 стал рекордсменом по числу жертв от удара молнии.

Создание Россией и Белоруссией Союзного государства

8 декабря 1999 года Россия и Белоруссия создали Союзное государство, объединяющее элементы международной организации и госструктур. Основные достижения включают равные права граждан, отсутствие виз, взаимное признание дипломов и совместные проекты. В 2021 году были утверждены 28 программ для унификации бизнеса и стимулирования роста, выполнено 90% мероприятий. Сотрудничество носит стратегический характер, страны координируют политику на международной арене.

Катастрофа DC-6 под Афинами

8 декабря 1969 года в окрестностях Афин, рядом с городом Кератеа, произошла авиакатастрофа. Самолет Douglas DC-6B, принадлежавший авиакомпании Olympic Airways, разбился при посадке, врезавшись в гору. В результате крушения погибли 90 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории греческой авиации и для самолетов модели DC-6.

Пожар в чилийской церкви

8 декабря 1863 года в Сантьяго произошел пожар в церкви Ла-Кампана, построенной в XVII веке. Более двух тысяч человек погибли. Огонь вспыхнул в главном алтаре во время праздника «месяц Марии» и быстро охватил весь храм. Пожар стал крупнейшей трагедией в истории города и одной из самых страшных катастроф в Чили. Ла-Кампана была основана иезуитами в 1595 году и служила духовным центром Сантьяго.

Всеобщая забастовка в Минске

8 декабря 1905 года в Минске стартовала всеобщая забастовка. После издания царского манифеста 17 октября 1905-го, который гарантировал свободу слова и создание Государственной думы, профсоюзы получили легальный статус. В Витебске печатники добились увеличения заработной платы и сокращения рабочего дня до восьми часов. В Минске работники колбасных предприятий также сократили рабочий день до 10,5 часов и получили повышение зарплаты. В период с 8 по 15 декабря было основано множество новых профсоюзов. Эта стачка являлась частью Первой русской революции 1905–1907 годов, в рамках которой выдвигались требования свержения самодержавия, установления демократических свобод и проведения экономических реформ.