В США рассказали о последствиях антироссийских санкций

Единственным реальным последствием санкций, введенных США против России, стало укрепление связей между Москвой и Пекином. Об этом заявил РИА Новости бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Санкции лишь способствуют сближению Китая и России», - констатировал Пападопулос.

Ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения стали первым случаем введения американских санкций против России после возвращения Трампа в Белый дом.

При этом Россия и Китай договорились совместно противостоять санкциям и «приветствовали провозглашение 4 декабря Международным днем борьбы с односторонними принудительными мерами». Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР от 4 ноября.