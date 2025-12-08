Зеленский захотел «достойного мира» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает «достойного мира», и он зависит от «общего давления» на Россию.

Публикация появилась в его Telegram-канале по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

«Украина заслуживает достойного мира, и зависит — будет ли мир — именно от России, от общего нашего давления на Россию, от правильных переговорных позиций Соединенных Штатов Америки, Европы, всех других наших партнеров», — сообщил Зеленский.

По его словам, Россия «должна отвечать за то, что делает».

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.