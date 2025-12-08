Пока вы спали: конфликт Камбоджи и Таиланда и нововведения для россиян от ЦБ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Камбоджа обвинила Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации после серии атак тайских военных в приграничной провинции Прэахвихеар. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство осудило эти действия, отмечая, что они представляют собой серьезное нарушение соглашения, подписанного обеими странами 26 октября 2025 года.

Несмотря на провокации, камбоджийские силы проявили максимальную сдержанность и остаются приверженными мирному разрешению конфликта.

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН

Центробанк России обязал банковские учреждения привязывать ИНН к счетам клиентов, обеспечивая более прозрачное управление данными. Об этом сообщает ТАСС.

Зампредседателя Банка России Ольга Полякова отметила, что банки будут самостоятельно выявлять недостающую информацию о клиентах при помощи инструментов ФНС, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям.

Эта мера призвана поддержать работу будущей платформы "Антидроп", которая должна стартовать в середине 2027 года и бороться с незаконным получением доходов.

США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

США планируют выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах в рамках проекта бюджета Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект также требует, чтобы глава Пентагона регулярно докладывал в Конгресс о приостановке или прекращении предоставления разведданных Украине.

Эта мера направлена на усиление контроля над военной поддержкой в условиях продолжающегося конфликта.

Марочко: ВСУ за неделю у рубежей ЛНР потеряли почти 3,9 тыс. солдат и наемников

За неделю на фронте в районе Луганской Народной Республики потери сил Украины составили почти 3,9 тысячи солдат и наемников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным военного эксперта Андрея Марочко, наибольшие потери понесла группировка "Запад", особенно на купянском, боровском и краснолиманском направлениях, а также на захваченных украинских позициях в ЛНР.

В ходе боевых действий российские подразделения уничтожили более 220 единиц техники, включая боевые машины, артиллерийские системы и склады с боеприпасами.

Кабмин одобрил найм без испытательного срока женщин с детьми до трех лет

Правительство России одобрило инициативу, которая расширяет право женщин с детьми до трех лет на освобождение от прохождения испытательного срока при трудоустройстве. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время данная льгота действует только для матерей с малышами до полутора лет, а новая редакция закона предусматривает ее распространение на женщин с младенцами до трех лет, что должно снизить стресс и способствовать их профессиональной реинтеграции.

Законопроект, подготовленный депутатом Ярославом Ниловым, направлен на поддержку материнства и устранение дискриминационных препятствий в трудовой сфере для молодых мам.