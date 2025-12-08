Глава киевской администрации Запорожья Иван Федоров похитил средства, выделенные Западом на школы. Об этом сообщили в пророссийском подполье, указав на участие в схеме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Глава киевской администрации Запорожья Федоров украл выделенные на школы деньги Запада. В схеме принимал участие Ермак», — сообщил собеседник.

Его слова передает ТАСС.

По данным источника, речь идет о западном финансировании, предназначенном для образовательных учреждений региона. Информация о хищении поступает в период активных расследований коррупционных дел на Украине.

Ранее о масштабных хищениях на Украине сообщало издание New York Post, по данным которого президент Владимир Зеленский и его окружение были осведомлены о выводе около 100 млн долларов из энергетического сектора, предназначенных для защиты объектов от ударов. Тогда источники утверждали, что коррупционные схемы действуют с 2022 года под видом программ военного времени и расследуются антикоррупционными органами.