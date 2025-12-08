Меган Маркл не связалась c пережившим ампутацию отцом

Отец Меган Маркл, перенесший ампутацию, заявил, что не получал никаких сообщений от дочери, несмотря на утверждение герцогини Сассекской о том, что она пыталась с ним связаться. Об этом сообщает Radar Online.

© Super.ru

По словам Томаса, он мечтает о примирении и не хочет «умереть в разладе». Он признался, что надеется увидеть внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет, а также встретиться с принцем Гарри.

«Я не хочу умереть, оставаясь в конфликте. Хочу увидеть Меган еще раз, пока жив», — сказал он.

Администрация больницы подтвердила, что ни от Меган, ни от ее представителей звонков не поступало.

«Мистер Маркл — VIP-пациент, все знают, кто он. Если бы Меган или кто-то из ее окружения связывался с нами, мы бы это знали», — сообщил источник в медучреждении.

Представитель герцогини утверждал 5 декабря, что герцогиня «вышла на связь» с отцом, с которым перестала общаться еще в 2018 году после скандала с постановочными снимками перед королевской свадьбой. Позднее пресс-секретарь Сассексов уточнил, что Меган отправила отцу электронное письмо.