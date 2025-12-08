Конгрессвумен призвала отказаться от финансирования Украины в 2026 году

США должны отказаться от идеи выделить Киеву 400 миллионов долларов на 2026 год, так как президент Украины Владимир Зеленский никак не реагирует на инициативы американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию.

С таким призывом в соцсети X выступила конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им финансирование, ужасает. Это необходимо исключить из NDAA (Закон об ассигнованиях на национальную оборону — прим. «Ленты.ру»)», — написала конгрессвумен.

Кроме того, она указала на проблему коррупции на Украине, напомнив о недавно разгоревшемся коррупционном скандале. Луна убеждена, что правительство республики «отмывало» деньги, которые выделялись на помощь государству.

Ранее стало известно, что США планируют потратить на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов.