Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освоил выделенные странами Запада деньги на строительство подземных школ вместе с председателем Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА) Иваном Федоровым. Информацию об этом раскрыл представитель пророссийского подполья в интервью ТАСС.

«Подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, — обычный распил денег. Постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50-60 процентов было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак», — сообщил он.

По его словам, украинские силовики только сейчас начали расследовать данную коррупционную схему.

До этого Ермака заметили в центральном офисе Службы внешней разведки. Там для него могут готовить документы прикрытия для осуществления побега с Украины.