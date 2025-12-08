Раскрыто, как семья соратника Ермака обзавелась бизнесом в США

Жена Артёма Колюбаева, давнего соратника бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Такие сведения корреспондент РИА Новости получил, изучив американские реестры.

Колюбаев считается одним из ближайших окруженцев Ермака: их сотрудничество началось в украинской киноиндустрии и продолжилось после прихода Ермака к власти. Тогда бизнес Колюбаева расширился в оборонную и строительную сферы, а его имя регулярно упоминалось в расследованиях о финансовых схемах окружения руководства офиса президента Украины.

Согласно документам, 5 июня 2023 года Катерина Колюбаева зарегистрировала фирму EKAJEWELS COMPANY LLC в штате Вирджиния. Компания специализируется на продаже ювелирных украшений ручной работы и расположена в районе Вашингтона, где семья в том же году приобрела таунхаус стоимостью 603,5 тысячи долларов.

Корреспондент агентства посетил адрес регистрации. На месте оказался обычный офис без вывесок. Офлайн-магазина там нет, однако у входа обнаружен электромобиль Audi A6 e-tron, стоимость которого в США начинается от 65,9 тысячи долларов.

Ранее Колюбаева называла себя беженкой, покинувшей Украину после эскалации конфликта. Тем не менее менее чем через полтора года после переезда она открыла бизнес и приобрела недвижимость в престижном пригороде столицы.

Отставка Ермака стала публично известна 28 ноября: Владимир Зеленский сообщил, что глава офиса подал рапорт. Вскоре был подписан указ об увольнении. На фоне громкого коррупционного дела в энергетике украинские антикоррупционные органы проводят масштабные обыски.

НАБУ ранее публиковало фотографии изъятых сумок с валютой и предъявило обвинения семи фигурантам, включая бизнесмена Тимура Миндича и экс-чиновников энергетического сектора. В деле фигурируют лица, обозначенные как «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По данным депутатов, это представители «Энергоатома» и советники бывшего министра энергетики.

Скандал привёл к кадровым решениям: Верховная рада уволила министра юстиции и министра энергетики. На этом фоне интерес к окружению Ермака, включая его соратников, усилился.