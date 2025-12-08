Перед встречей с европейскими руководителями глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел рассеянным, что вызвало обсуждение в медиа. О его состоянии высказался врач-нарколог Василий Шуров в комментарии изданию «Аргументы и Факты».

По оценке специалиста, речь украинского лидера во время общения с прессой была смазанной, с паузами и уточнениями. При этом версию о возможной интоксикации он усомнённо отверг. Отмечено, что внешне Зеленский выглядел уставшим, однако, по словам Шурова, явных медицинских признаков отравления или наркотического воздействия он не увидел.

Поводом для дискуссии стала предыдущая запись вечернего обращения президента, где зрители заметили, как у него изо рта или носа выпала белая субстанция. После этого Зеленский шмыгнул носом, не прерывая речь. В сети обсуждали разные версии происхождения предмета — от медицинской ваты до пломбы.

Шуров указал, что в сочетании с политическим контекстом поведение президента может объясняться общей усталостью и нервным напряжением перед переговорами, но не признаками интоксикации.