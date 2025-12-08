Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

США потратят на поддержку Украины 800 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Пентагона.

«На 2026 финансовый год — 400 миллионов долларов», — указано в опубликованном документе. Такая же сумма будет потрачена на помощь Киеву в 2027 финансовом году.

Предложенный Палатой представителей США законопроект также обязывает Министерство войны докладывать в Конгресс о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас напомнила объем затрат на Украину с февраля 2022 года.