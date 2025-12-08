Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведёт открытое заседание по украинской тематике, сообщила пресс-служба постоянного представительства Словении при ООН, исполняющая в декабре функции председателя органа.

«Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 мск)», — уточнили в пресс-службе.

Проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Данией, Францией, Великобританией, Грецией и Республикой Корея.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку широкому кругу преступлений киевского режима и его пособников.

В начале декабря Россия передала в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ свидетельства об убийствах мирных жителей военными ВСУ в Волчанске и Красноармейске.