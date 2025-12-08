В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы затем проинформировать американского лидера о позиции Москвы по урегулированию на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Кушнер выступил в роли «еще одной пары глаз», которая после переговоров «подтвердила своему тестю озвученные российской стороной взгляды».

«Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа», — добавил эксперт.