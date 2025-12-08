В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

В Чехии более 30 человек стали жертвами вспышки гепатита А. Об этом сообщило Tagesschau.

По данным издания, в 2025 году в республике зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А. Отмечается, что этот показатель в 20 раз больше, чем в 2024 году. В статье уточняется, что изначально вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями. В общей сложности погибло 32 человека, большинство из них пожилые мужчины, говорится в статье.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит.

