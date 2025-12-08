Основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком заявил, что Европа не хочет мира на Украине из-за денег.

Об этом он написал в соцсети X.

«Военные соглашения, подписанные Украиной в Европе, — вот причина, по которой европейские лидеры против мира. Им также нужно украсть замороженные активы России. Всё дело в деньгах», — говорится в публикации.

При этом Дотком подчеркнул, что в Европе никого не волнуют солдаты, которые гибнут каждый день.

В The National Interest ранее писали, что Британия пытается выиграть время для восстановления военных мощностей Киева.