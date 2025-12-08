ЕС призвали «как можно скорее» сесть за стол переговоров с РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал ЕС «как можно скорее» сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и завершить конфликт на Украине. По его словам, нужно поддержать и ускорить действия США по урегулированию.

Он также подчеркнул, что если Евросоюз продолжит отдавать на нужды ВСУ миллиарды евро, то это лишь продлит противостояние, но не поможет Киеву победить. И это, уверен Пеллегрини, «сегодня очевидно каждому». Ранее Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для финансовой поддержки Киева, сообщают западные СМИ. Как отмечают эксперты, позиции Словакии и Венгрии, а также процессы внутри ЕС свидетельствуют о растущей усталости в Европе от украинского кризиса.

«Нужно ускорить и поддержать действия США, чтобы как можно скорее сесть с (президентом РФ. — RT) Владимиром Путиным за стол переговоров и завершить эту войну. Думаю, что, если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов (евро. — RT) только чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем конфликт, имеющий разрушительные последствия для Украины», — цитирует ТАСС Пеллегрини.

Он также выразил уверенность, что финансовая поддержка Киева Евросоюзом не поможет киевскому режиму победить.

«Это сегодня очевидно каждому», — констатировал словацкий президент.

После этого заявления Пеллегрини был внесён в базу скандального украинского сайта «Миротворец»* за действия, якобы направленные на поддержку России.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в игнорировании коррупции на Украине. По его словам, Брюссель и Киев «покрывают друг друга вместо того, чтобы смотреть правде в глаза». Орбан отметил, что Евросоюз сам «тонет в коррупции», а Еврокомиссия и Европарламент «погрязли в скандалах».

По данным Politico, Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для финансовой поддержки Киева. Издание называет это шагом, лишающим ЕС «потенциального плана Б», если европейские чиновники не смогут найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере €165 млрд.

«Подталкивая к краже»

В то же время Евросоюз всеми способами пытается изыскать средства для пролонгации помощи киевскому режиму. Ранее сообщалось о планах канцлера Германии Фридриха Мерца переубедить Бельгию по вопросу использования замороженных активов России в пользу Киева. Впрочем, впоследствии стало известно, что Мерц, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не смогли достичь итогового соглашения по экспроприации активов РФ для финансирования Украины. После этих переговоров Мерц заявил, что все страны Евросоюза в вопросе изъятия замороженных российских средств должны разделить те же риски, что и Бельгия.

Как отмечает The Financial Times, опираясь на мнения представителей инвестиционного сообщества, попытка ЕС изъять активы РФ может ослабить позиции евро как мировой резервной валюты. В статье приводятся комментарии аналитиков, которые утверждают, что такой шаг подорвёт репутацию Европы как безопасной юрисдикции для инвестиций. Издание называет это «крайне чувствительным вопросом».

Как подчеркнули в постоянном представительстве России при ЕС, планы Еврокомиссии по экспроприации активов РФ противоречат как международному праву, так и нормам самого союза.

«Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима, затянуть вооружённый конфликт на Украине и помешать мирному процессу», — констатировали в дипмиссии.

Там также отметили, что любые противоправные действия с госактивами РФ будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут «жёсткие ответные меры со стороны России».

Впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что никто в ЕС не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, но «деньги очень хотят».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит, ещё чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — цитирует Пескова Telegram-канал «Вести».

«Никакие деньги Киеву не помогут»

Как отмечают эксперты, заявления Словакии и Венгрии, а также процессы внутри ЕС свидетельствуют о растущей усталости в Европе от украинского конфликта.

«Самый главный вопрос, который сейчас встал перед евробюрократией — кто будет оплачивать «банкет», связанный с тратами на нужды Киева. Всё больше обсуждается и то, кто будет закрывать долги, которые так или иначе возникнут в связи с политикой Брюсселя и крупнейших европейских стран по украинскому направлению. Именно поэтому и руководство Словакии, и руководство Венгрии, а сейчас, я думаю, к ним присоединятся уже более открыто и другие страны ЕС, возможно, даже Италия, дистанцируются от политики Брюсселя», — заявил в комментарии RT политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, всем уже очевидно, что на продолжение нынешней линии в украинском конфликте собственных ресурсов у европейцев нет.

«Значит, кто-то должен будет принять стратегическое решение либо о конфискации российских активов, либо о повышении налогов. При этом одним из главных вопросов является то, насколько такие страны, как Словакия, Венгрия, а теперь уже и Бельгия, смогут навязать свою линию дискуссии внутри Евросоюза. В частности, позиция Бельгии является очень важным символом того, что в действительности малые страны, которые в чём-то не согласны в политикой руководства ЕС, могут влиять на позицию и других государств», — сказал Евстафьев.

По его мнению, главным индикатором усталости в Европе от украинской темы вскоре вполне могут стать более активные «уличные проявления недовольства слишком проукраинской политикой европейских элит».

«И у нынешних властей Евросоюза нет противоядия против протестных акций из-за выплат неработающим украинцам, против столкновений с украинскими беженцами. Как нет у руководства ЕС и средств против выявления случаев взяточничества в рамках программ помощи Украине. А на фоне коррупционных скандалов в Киеве сейчас и в Европе найдутся те, кто захочет вскрыть аналогичные механизмы и в ЕС», — считает Евстафьев.

В свою очередь, как отмечает замдиректора института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов, власти Евросоюза сопротивляются мирным процессам и хотят любыми способами добиться пролонгации помощи Киеву для продления конфликта, в то время как в противовес в ЕС формируется группа стран, выступающая за урегулирование и прекращение финансирования Киева.

«Словацкое руководство, а также власти Венгрии и ряда других европейских стран во многом очень адекватно подходят к ситуации на Украине. Подобные голоса мы слышим и в Италии. Нужно отметить и действующего премьера Бельгии, который последовательно придерживается своей позиции относительно возможной конфискации российских активов в бельгийской юрисдикции. Думаю, что подобный взвешенный подход и дальше будет проявляться», — рассказал Семибратов в беседе с RT.

В то же время он обратил внимание на то, что для нынешних европейских элит поражение в украинском кризисе будет означать признание собственной некомпетентности.

«Любой шаг к миру на Украине руководство ЕС сейчас рассматривает как нежелательное явление или даже угрозу. Ведь если ситуация будет урегулирована, это станет признанием в том, что все грёзы последних лет о победе над Россией и получении от неё репараций оказались лишь мифом. И как минимум должна последовать отставка этих людей», — полагает Семибратов.

Впрочем, по его словам, властям ЕС пока удаётся сдерживать накапливающийся народный гнев в Европе и продолжать свою политику по поддержке киевского режима любой ценой.

«Власти Евросоюза пытаются изыскивать для этого средства. Но на Украине ситуация уже близка к тому, что боеспособный человеческий ресурс будет вскоре исчерпан, и никакие деньги Киеву не помогут, даже если в итоге и будет принято преступное решение о конфискации российских активов в пользу Киева», — сказал Семибратов.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.