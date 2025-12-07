Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

© Вечерняя Москва

Всемирно известный парижский музей Лувр столкнулся с новым скандалом из-за халатности. Утечка в старой водопроводной системе затопила библиотеку отдела древнеегипетских артефактов, повредив около 400 редких книг. Об этом стало известно в воскресенье, 7 декабря.

Заместитель генерального директора музея Франсис Стейнбок подтвердил инцидент, отметив, что среди поврежденных экспонатов нет уникальных изданий. При этом ремонт неисправной системы водоснабжения запланирован только на сентябрь 2026 года, хотя проблема существует уже несколько лет, передает издание New York Post.

Это второй крупный инцидент в Лувре за последние месяцы. 19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.

Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре

В ноябре стало известно, что Лувр начал масштабную модернизацию системы безопасности после октябрьского ограбления. В здании установят антивандальные ограждения, обновят систему контроля доступа, как минимум вдвое увеличат количество камер видеонаблюдения и полностью модернизируют технологическую инфраструктуру.