Сийярто связал покупку «Спутник V» у России с махинациями фон дер Ляйен

Благодаря поставкам из РФ Будапешт получил вакцину во время пандемии COVID-19 быстрее всех в Европе. После этого страна смогла первой «открыться и обеспечить людям безопасность», подчеркнул глава МИДа Петер Сийярто.

«Сотни тысяч людей были вакцинированы вакциной «Спутник». Вакцины с Запада тогда не пришли, потому что фон дер Ляйен заказывала их как-то по SMS, и они не пришли. И давайте вспомним, как все были в панике, что вакцины не будет, что система здравоохранения рухнет», — сказал министр.

Pfizergate — скандал вокруг закупок Евросоюзом вакцин против коронавируса во время пандемии у фирмы Pfizer. Соглашение с фармкомпанией заключили весной 2021 года. Брюссель планировал приобрести 900 млн доз вакцины на общую сумму в €35 млрд. ЕС получил право распределять полученные препараты, в том числе оказывая поддержку бедным странам. Против фон дер Ляйен подавали иск о превышении полномочий из-за этой сделки. Суд в Бельгии отклонил жалобу.