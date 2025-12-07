Польшу не пригласили на саммит 8 декабря в Лондоне, где планируется обсуждение шагов по завершению украинского конфликта. Об этом пишет Polsat.

Это вызвало обеспокоенность среди бывших польских чиновников. По их словам, внутренние политические проблемы и решения, которые осложнили отношения с Украиной, привели к снижению роли Польши в международных переговорах.

В Британии рассказали о новом рычаге давления Трампа на Зеленского

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 8 декабря, планирует отправиться в Лондон.