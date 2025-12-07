Стало известно, зачем Лукашенко брал сыновей в Оман

Президент Белоруссии Александр Лукашенко брал с собой сыновей, когда летал в Оман, в качестве знака особого уважения, объяснила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«У них (в Омане. — «Газета.Ru») это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что старший сын президента Виктор Лукашенко руководит Национальным олимпийским комитетом Белоруссии и курирует отношения с Оманом, что для него — серьезная дополнительная нагрузка.

«В данных странах так принято. И это действительно очень помогает... Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Вот поэтому на встрече присутствовали сыновья», — заявила Эйсмонт.

1 декабря Лукашенко провел в Маскате переговоры с оманским султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На встрече присутствовали его старший и младший сыновья — Виктор и Николай. В качестве подарков лидеры вручили друг другу холодное оружие.