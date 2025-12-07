Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на встрече глав МВД стран сообщества

Словакия отвергнет миграционный пакт Евросоюза на предстоящей встрече глав МВД стран сообщества. Со ссылкой на министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Отвергаем нелегальную миграцию, отвергаем обязательное распределение беженцев [между странами ЕС], выступаем за [эффективную] охрану границ и настаиваем на суверенном праве [Словакии] решать то, кто будет жить на нашей территории", - привело агентство слова Шутай-Эштока.

Словакия проявляет солидарность с другими государствами-членами ЕС, как следует из сообщения, принимая у себя беженцев из соседней Украины. Ежедневно в республике регистрируют десятки прошений о предоставлении статуса временной защиты от граждан этой страны.