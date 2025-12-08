В Минске подвергли критике политику литовских властей

Резкой критике подверг политику правящих кругов в Вильнюсе глава МИД Беларуси, констатировав, что руководство этой прибалтийской республики использует провокации на границе с соседями, чтобы выпросить деньги у Брюсселя на борьбу якобы с "гибридной агрессией".

Комментируя антинародный курс Литвы страны на национальном телеканале "Беларусь 1", Максим Рыженков сослался в этой связи, как он высказался, на их "хорошего учителя - Польшу". Они используют, по его словам, "провокации на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег".

Уже появилась информация, рассказал министр внешнеполитического ведомства, что в Евросоюзе рассматривают "шесть с чем-то миллиардов, чтобы помочь Литве бороться с якобы гибридной агрессией Беларуси и России". "Для этого все и делается", - подчеркнул Рыженков.

Он дал понять, что эти средства не пойдут на инфраструктурные или социальные проекты. Они будут выделены исключительно на ненужные бетонные заграждения, бесполезное вооружение, которым военнослужащие даже не умеют пользоваться.

А в итоге, резюмировал Рыженков, "это абсолютно не компенсирует народам приграничных с нами стран те убытки, которые они получают в связи с тем, что ограничено сотрудничество" с Союзным государством.