Представленный Соединенными Штатами Америки мирный план по Украине поставил власти страны в затруднительное положение. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Полный отказ оскорбил бы Вашингтон, в то время как принятие вновь привлекло бы внимание украинских "антикапитуляционистов". Дело не только в угрозе положению [президента Украины Владимира] Зеленского: возникла бы опасность беспорядков или даже гражданской войны», — отмечается в статье.

В публикации также утверждается, что экономика Украины выживает лишь благодаря субсидиям, и что политическая ситуация в Киеве только ухудшается.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине. Сообщалось, что европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое «стало бы капитуляцией Запада».