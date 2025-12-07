Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича говорит о сращивании коррупционеров Киева и Брюсселя.

"Мы же видим эти коррупционные скандалы [на Украине]. Наш президент [Белоруссии Александр Лукашенко] об этом говорит очень прямо, что такие огромные миллиардные суммы тратятся непонятно куда и прилипают к отдельным политикам по 100 млн [долларов] с лишним. Это вообще о чем говорит? Это говорит о том, что здесь какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем Европейского союза и Украины, которые эти деньги собирают, фактически, отбирая у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни", - сказал министр телеканалу "Первый информационный".