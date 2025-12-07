Украинцы перекрыли дорогу под Киевом из-за отсутствия света

Жители села в Киевской области заблокировали движение на дороге из-за отсутствия света в домах. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram, публикуя кадры с места событий.

Инцидент произошел в селе Крюковщина, расположенном в нескольких километрах от Киева. Местные жители перекрыли дорогу возле жилого комплекса «Евромисто», в котором уже второй день нет электричества.

По информации агентства, после этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов. Там уточнили, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения кабелей питания во время земельных работ.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил об угрозе полного блэкаута в стране. Он призвал власти заняться этим вопросом и обеспечить украинцев и их дома светом и теплом.