Палата представителей США представила законопроект об оборонном бюджете на 2026 год. Документ предполагает выделение $400 млн на поддержку Украины в следующем году.

© Lenta.ru

«Продление и модификация инициативы по содействию безопасности Украины ... На 2026 финансовый год — $400 млн», — говорится в тексте документа, передаёт РИА Новости.

Согласно законопроекту, аналогичную сумму Вашингтон планирует потратить на эти цели и в 2027 финансовом году.

Ранее сын действующего президента США Дональд Трамп — младший заявил, что украинские элиты продолжат посылать население страны на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится.