Кишинев обвинили в срыве переговоров с Приднестровьем

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин обвинил Кишинев в срыве переговоров с Приднестровьем в формате «5+2». Заявление, как передает РИА Новости, прозвучало во время интервью лидера оппозиционной Компартии страны телеканалу Cinema 1.

«Переговорный процесс в формате "5+2" похоронил Кишинев. Сейчас нет ни того формата, ни чего-то нового, есть только декларации каких-то людей, которые не знают ни истории, ни обстановки — все это закончится ничем. Я согласен, что нужен новый подход, особенно, учитывая события на Украине», — сказал Воронин.

Он также упрекнул действующего президента Молдавии Майю Санду в том, что она, в отличие от своих предшественников, не предпринимает никаких попыток наладить взаимоотношения с Приднестровьем.

Формат урегулирования приднестровского кризиса «5+2» окончательно сформировался в 2005 году. В переговорах принимали участие непосредственные стороны конфликта — Кишинев и Тирасполь, а также Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и Соединенные Штаты — в качестве наблюдателей. Последняя встреча рабочих групп состоялась в 2014 году.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявлял, что Москва не видит оснований для пересмотра формата «5+2» по вопросу урегулирования кризиса в Приднестровье. Он отметил, что «сейчас не время рушить форматы из-за сложности перезапуска политического урегулирования кризиса».