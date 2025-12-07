Дональд Трамп-младший назвал коррупцию давней проблемой Киева; она вызывает недовольство у международных партнёров.

«Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем, заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — подчеркнул сын президента США на Дохийском форуме.

Дональд Трамп-младший также раскритиковал Владимира Зеленского. Он отметил, что представители левых сил игнорируют недостатки администрации украинского лидера.

