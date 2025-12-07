Сын президента США допустил отказ главы Белого дома от поддержки Украины

Говорит Москва

Дональд Трамп-младший назвал коррупцию давней проблемой Киева; она вызывает недовольство у международных партнёров.

Сын Трампа заявил, что глава Белого дома может отказаться от поддержки Украины
© Global Look Press
«Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем, заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — подчеркнул сын президента США на Дохийском форуме.

Дональд Трамп-младший также раскритиковал Владимира Зеленского. Он отметил, что представители левых сил игнорируют недостатки администрации украинского лидера.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

«Из-за войны и по той причине, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал почти божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, он был выше всяких упреков», — сказал Трамп-младший.