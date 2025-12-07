Уиткофф проводит встречу с Катаром и Израилем

В Нью-Йорке проходят трехсторонние переговоры между США, Катаром и Израилем после недавних авиаударов Израиля по Дохе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье организует встречу с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения между странами после недавних израильских ударов по Дохе, передает РИА «Новости».

Как сообщается, на встрече Израиль представит директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным чиновником, чье имя не раскрывается. По данным источников, Вашингтон рассчитывает, что диалог поможет уменьшить напряженность и улучшить двусторонние связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС.