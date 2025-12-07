В Германии оценили переговорные позиции Зеленского

Переговорные позиции президента Украины Владимира Зеленского ослаблены военными неудачами, усталостью жителей страны от боевых действий и масштабным коррупционным скандалом, который привел к отставке главы Офиса президента Андрей Ермака. Такое мнение в колонке для издания Tagesspiegel высказала директор Института Лейбница по исследованию мира и конфликтов Николь Дайтельхофф, оценившая дальнейшие перспективы Украины.

«У Зеленского нет выбора: ему нужно идти на переговоры сейчас. План из 28 пунктов, по всей видимости, согласованный двумя спецпредставителями, Стивеном Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, появился в неподходящее для него время, — отметила конфликтолог. — Переговорные позиции Зеленского уже ослаблены. Более того, пункты, отвечающие прежде всего российским интересам, ясно показали, что связь между Москвой и Вашингтоном остается прочной».

Она добавила, что Зеленскому придется принять невыгодное предложение о переговорах и попытаться добиться наилучшего возможного результата для Украины. Однако даже в этом случае, по мнению эксперта, Киеву придется смириться с территориальными уступками.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

«Следующее предложение для переговоров, вероятно, будет еще хуже для Украины», — констатировала Дайтельхофф.

Тем временем депутат Верховной рады Роман Костенко призвал затягивать переговоры с США. По его мнению, это поможет улучшить положение Украины в итоговом соглашении.