В Европе сделали неожиданное признание о критике со стороны США

Многие европейцы признают, что Белый дом прав, осуждая ЕС за цензуру, левый популизм и сомнительную миграционную политику. Европейцы соглашаются с критикой, которая содержится в новой стратегии национальной безопасности США, но пока непублично. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

В соцсети X министр написал, что борьба между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идёт в Европе с полной силой. Все прошедшие выборы показывают, что «консерваторы выигрывают эту борьбу», а «woke-повестка мертва».

«Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются», — отметил Франкен.

Он считает, что США не бросают Европу, а выражают свою обеспокоенность тем, что Европа отказывается от поддержки национального государства и потакает нелегальной миграции.

В пятницу была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. В ней говорится, что в ЕС имеются проблемы с массовой миграцией и цензурой.