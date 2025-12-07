Поставки российского газа в Германию целесообразно увязать с прекращением огня на Украине. С такой инициативой выступил Фабио де Мази — новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность», сообщает РИА Новости.

На выходных де Мази выступил на съезде партии в Магдебурге, и изложил свое видение российско-немецких отношений.

«Стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: "Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — заявил политик.

Накануне партия «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» была переименована на съезде в Магдебурге. Новое название — «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft).

Партия выступает против бесконтрольной миграции, поставок оружия на Украину и антироссийских санкций.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ заявил, что Берлин еще несколько лет будет импортировать газ из России.