"Трамп говорит правду": мигранты ввергли Европу в Средневековье

Европа превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции и рискует потерять культурную идентичность, предупредил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 декабря, США опубликовали стратегию нацбезопасности. Согласно документу, миграционная политика и ряд действий Брюсселя создают для Европы серьезные проблемы — от давления на суверенитет и политическую свободу до демографического спада и утраты идентичности.

«Президент США [Дональд] Трамп говорит правду. Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции», — отметил Вилдерс.

Политик подчеркнул, что если Европа не примет срочных мер и не закроет границы для нелегальных мигрантов, то рискует потерять свою культурную идентичность.

В Европе ужесточают правила для мигрантов

Ранее сообщалось, что 48% швейцарцев поддержали предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек.