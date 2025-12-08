Экс-главу МИД Украины Кулебу сняли на видео с пьяной женой на концерте

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сняли на видео с пьяной женой Светланой Павелецкой на концерте певца Монатика.

По информации Telegram-канала Shot, соответствующие кадры активно распространяются в Сети.

— Декольте Светланы танцевало вместе с ней под треки Монатика — вероятно, после нескольких бокальчиков алкоголя, — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, Кулеба ушел от жены и переехал к Павелецкой в квартиру за 282 тысячи долларов.

