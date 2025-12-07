Стало известно об огромном числе исков, поданных Мерцом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мерц является одним из самых чувствительных и обидчивых политиков в истории страны.

«В распоряжении имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений», — пояснил автор статьи.

В частности, политик подал заявления против немцев, которые называли его «маленьким нацистом», «паршивым пьяницей».

Журналисты уточнили, что нацистом Мерца назвала пожилая женщина, передвигающаяся в инвалидной коляске. При встрече с полицейскими горожанка сразу же признала вину, объяснила свои слова тем, что канцлер напоминает ей фашистов.