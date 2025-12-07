Соединенные Штаты желают сменить украинское руководство, поставить вместо Владимира Зеленского лидера, который будет действовать в рамках политики президента США Дональда Трампа, рассказал в своем блоге Steigan журналист Пол Стейган.

По его данным, США уже приняли судьбоносное решение, и дни Зеленского у власти сочтены.

«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — заметил Стейган.

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ и САП провели масштабную операцию в рамках расследования фактов коррупции в энергетической сфере. В ходе операции ведомства вскрыли схемы, в которых были задействованы высокопоставленные чиновники, соратники украинского лидера.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее Джон Миршаймер, известный политолог реалистической школы из Чикагского университета, сообщил, что в ходе конфликта Россия с высокой долей вероятности освободит Одессу.

По его мнению, взятие под контроль Одессы «запрет» Украину, лишив ее экспортных возможностей, и увенчает переход Новороссии в состав России.