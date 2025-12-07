В Британии рассказали о новом рычаге давления Трампа на Зеленского

Коррупционный скандал на Украине дал президенту США Дональду Трампу новый рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Разрастающийся коррупционный скандал парализовал ближайшее окружение Зеленского и создал впечатление слабости Киева. Это может дать Трампу дополнительный повод подтолкнуть Киев к принятию "разрушительных уступок"», — указано в статье.

Отмечается, что Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак «эффективно нейтрализовали парламент» с помощью военного положения. При этом следователи пока воздерживаются от упоминания имени самого Зеленского в коррупционных делах, подчеркивают издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину «центром международной коррупции».