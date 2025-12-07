Президент Чехии заявил, что однажды НАТО начнет сбивать российские дроны
НАТО будет «сбивать российские самолеты или дроны», однажды такой момент может настать. Об этом в интервью Times заявил президент Чехии, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел.
Павел вновь бездоказательно обвинил Россию в нарушении границ ЕС и использовании дронов на его территории. В его интервью это представлено как состоявшийся факт.
«Если эти нарушения продолжатся, настанет момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая возможность сбивать российский самолет или беспилотник», — заявил он.
Павел утверждает, что Россия якобы хочет проверить систему ПВО натовских стран и их решимость действовать в целях самообороны.
Президент Чехии также предложил странам ЕС подумать над тем, как они будут действовать, если США откажут им в поддержке и ресурсах.
Это уже второе подобное заявление президента Чехии. В ноябре он также рассуждал о том, что российские самолеты и БПЛА якобы нарушают воздушное пространство натовских стран, поэтому нужны «жесткие ответы».