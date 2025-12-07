В США высказались о рисках войны с Россией

Запад не сможет победить в войне с Россией, если открыто втянется в украинский конфликт, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не желает воевать с Европой. Вместе с тем, добавил он, что в случае необходимости РФ даст жесткий ответ.

«Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности», — отметил Дэвис.

Эксперт напомнил, что на Западе не хватит боеприпасов для противостояния с ВС РФ. Он добавил, что в европейских странах слишком мало промышленных площадок, им потребуются годы, чтобы нарастить объемы, выйти на необходимый уровень.

По его словам, для такого рывка у Запада нет в настоящее время ни политической воли, ни экономических возможностей.

Путин: СВО — не начало войны, а попытка ее закончить

Дэвис констатировал, что эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором страна не сможет победить. Он заметил, что «с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все».