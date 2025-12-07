Половина жителей страны Европы захотела ограничить рост населения

Значительная часть швейцарцев (48%) поддержала предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.

Журналисты заметили, что в настоящее время число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек. Четверть населения страны составляют иностранцы.

Выступающая против иммиграции Народная партия отметила, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг.

По данным агентства, решение по этому вопросу может быть принято в июне 2026 года. Вместе с тем, власти пока не комментировали инициативу партии.

Швейцария вслед за ЕС ужесточила нормы приостановки безвиза с третьими странами

Ранее сообщалось, что в ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50%-го налога на наследство для богатых после того, как состоятельные люди пригрозили покинуть страну.