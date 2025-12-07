Нетаньяху: решение об аннексии Западного берега "остается предметом дискуссии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, что политическое решение об аннексии Западного берега реки Иордан "остается предметом дискуссии", но израильский контроль в области безопасности в этих районах в любом случае сохранится.

"Израиль сегодня контролирует безопасность между рекой Иордан и Средиземным морем. Именно этим мы и занимаемся. И этот принцип в обозримом будущем сохранится. Он не имеет никакого отношения к вопросу политической аннексии [Западного берега реки Иордан], что остается предметом обсуждения", - сказал Нетаньяху.

22 октября Кнессет (парламент) Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Тогда же президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Вашингтон не допустит возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан. По его словам, "если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов".

23 июля израильский парламент принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег Иордана. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.