24 Heures au Benin: лидер мятежников в Бенине находится в бегах

Возглавлявший попытку мятежа в Бенине подполковник Паскаль Тигри находится в бегах, ведется его поиск. Об этом сообщил новостной портал 24 Heures au Benin.

Сотрудники сил безопасности и спецподразделений ведут активные поиски лидера путчистов по всей стране, отмечает он. Ранее подразделения национальной гвардии окружили здание государственной Корпорации телерадиовещания Бенина в крупнейшем городе страны Котону, где находилось руководство мятежников.

Новостной портал Actualites 229 передает, что арестованы 13 мятежников, которые участвовали в захвате здания телекомпании. Однако Тигри и нескольким близким к нему военным удалось скрыться. Именно Тигри ранним утром в воскресенье вышел в эфир из здания телекомпании, объявив о государственном перевороте и отстранении от должности президента республики Патриса Талона.

Тигри также сообщил, что создан военный комитет по реорганизации, а работа всех государственных институтов приостановлена. Однако его обращение было прервано, военный не смог дочитать его до конца.

Власти Бенина уже объявили, что путч подавлен и на всей территории страны восстановлен конституционный порядок.