Глава МИД Сирии допустил новый визит в Россию

Глава министерства иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани не исключил возможность нового визита в Россию. Об этом глава сирийского внешнеполитического ведомства заявил РИА Новости в кулуарах дискуссионного форума Doha forum.

«Возможно», — сказал глава МИД Сирии.

Визит аш-Шибани в Россию состоялся в июле. В ходе поездки глава сирийского МИД провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы представитель Дамаска заявил, что власти Сирии хотели бы видеть РФ рядом в процессе восстановления единства республики.

По итогам переговоров Лавров заявил, что российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Глава МИД РФ добавил, что в ходе встречи они с аш-Шибани договорились продолжить диалог по соответствующим вопросам.