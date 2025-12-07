Переговоры между США и Украиной о мирном соглашении с Россией завершились в Майами на этих выходных. Сложные вопросы по гарантиям безопасности и территориям пока остались нерешенными, сообщает CNN со ссылкой на посла Украины в США.

«Марафонская встреча» в Майами началась в четверг. Переговоры идут между специальным посланником США Стивом Виткоффом, зятем президента Трампа Джаредом Кушнером и украинскими чиновниками Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым.

После трёх дней переговоров «остаются сложные вопросы, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, обе стороны «продолжают работать над поиском реалистичных и приемлемых решений».

«Основные вызовы на данном этапе касаются вопросов территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что «больше подробностей будет предоставлено, когда будет собрана вся информация».

CNN отмечает, что «территориальные вопросы и гарантии безопасности давно стали камнями преткновения для возможной сделки».

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в Индии, что Россия любым путем освободит территории Донбасса и Новороссии.