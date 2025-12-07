Тупик в Майами: Киев и команда Трампа не поделили территории

Несмотря на публичные заявления о конструктивном диалоге, ключевые противоречия между Киевом и администрацией США остаются непреодолимыми. Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина признала, что многодневный переговорный марафон в Майами не привел к прорыву по самым болезненным темам. Как сообщает CNN со ссылкой на дипломата, стороны так и не смогли найти общий язык в вопросах территориальных уступок и гарантий безопасности.

Стефанишина, комментируя итоги встреч, была сдержанна, но откровенна, дав понять, что легкой прогулки для украинской делегации не получилось.

«Сложные вопросы остаются... основные трудности вызывают вопросы территорий и гарантий», — заявила посол, добавив, что работа по поиску «реалистичного решения» продолжается.

Ранее издание Axios сообщало, что во время общения Зеленского вчера по телефону со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоялся сложный разговор о территориях и гарантиях безопасности.

В понедельник Зеленский в Лондоне будет обсуждать американские предложения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.