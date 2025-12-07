Макрон сделал жесткое заявление о Китае

Евросоюз введет жесткие пошлины против Китая, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР, рассказал журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ранее французский лидер обсудил меры против Китая с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я сказал [китайцам], что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на китайские товары», — отметил Макрон.

Президент подчеркнул, что верит в возможность мирного урегулирования торгового спора с КНР.

По его словам, сторонам следует отказаться от агрессивных мер, таких, как ввод ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны ЕС и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР.