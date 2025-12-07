Польша обратилась в Интерпол для розыска обвиняемых в подрыве ж/д путей украинцев

Полиция Польши направила запрос в Интерпол на объявление в международный розыск граждан Украины Александра Кононова и Евгения Иванова, подозреваемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны. Об этом сообщила телеканалу TVP Info пресс-секретарь ведомства Катажина Новак.

"В пятницу (5 декабря - прим. ТАСС) были направлены запросы в Интерпол на преследование украинцев <…>", - заявила Новак.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Устроившие, по версии следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.