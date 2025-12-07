Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к партнерам после российских «атак возмездия».

Обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась (...) Каждая договоренность должна реализовываться быстрее», — заявил он.

Британский политик назвал Зеленского «мелким жуликом»

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по башне комплекса «Грозный-Сити», осуществленный 5 декабря, российская армия поразила более 60 украинских целей.