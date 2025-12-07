Заявление сына действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа-младшего обличает украинскую элиту, отдыхающую в Монако, пока «народ воюет». Значимость его слов в разговоре с РИА Новости раскрыл военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Как указал эксперт, на Украине обвал проблем с коррупцией, и это признается как внутри государства, так и международными организациями. Арест высокопоставленных чиновников по обвинению в коррупции лишь подтверждает это. Тиханский добавил, что множество дорогих машин с украинскими номерами в Монако тоже не секрет. По его словам, таких людей уже назвали «батальон Монако» — это родственники украинских политиков, банкиров, руководителей органов власти, которые проводят свое время на международных курортах.

«Но когда о вопиющей коррупции в Украине говорит сын президента США — это многое меняет. Он ставит точку в данном вопросе», — заявил Тиханский.

Ранее Трамп-младший удивился числу обеспеченных украинцев на дорогих автомобилях в Монако. В связи с этим он напомнил о бушующем на Украине коррупционном скандале, спровоцировавшем несколько значимых отставок.